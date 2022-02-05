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В Союзе конькобежцев прокомментировали дисквалификацию России в эстафете по шорт-треку

В Союзе конькобежцев прокомментировали дисквалификацию России в эстафете по шорт-треку
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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал дисквалификацию сборной России по шорт-треку в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россияне и американцы были дисквалифицированы за нарушение правил, в результате чего в финал попал Китай.

«Что было у китайцев — это дело китайцев. Олимпиада всё-таки проходит в Китае, к ним судьи могут быть настроены более лояльно. Сложно судить. А наши допустили ошибку. Жалко, конечно, что не удалось выйти в финал. Ну ничего, впереди ещё две эстафеты: 3 км и 5 км. Есть возможность побороться.

Какой смысл говорить про сборную Китая, если мы всё равно четвёртые и допустили ошибку при передаче эстафеты. А уж кто должен был выйти в финал: китайцы или американцы — для нас это в данный момент несущественно», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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