Олимпиада — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 1-го дня, таблица
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Сегодня, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) были разыграны шесть комплектов наград. В медальном зачёте лидерство захватила сборная Норвегии, в активе которой 2 золотые медали. Второй идёт команда Словении (1 золото, 1 бронза). Третью строчку делят Китай, Нидерланды и Швеция (1 золото).
Сборная России завоевала 2 медали (серебро и бронзу) и делит 7-8-е места с Канадой.
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На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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