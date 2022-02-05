Роман Репилов: смысл бороться за восьмое место? Это бесполезное занятие

Трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, российский саночник Роман Репилов эмоционально высказался о неудачном результате второго заезда на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Он показал лишь 13-е время.
«На секунду хуже проехал. Это в нашем спорте не чуть-чуть, это уже нормальное отставание. Впечатления — без комментариев. Первый заезд я проехал неплохо, были там маленькие помарки. Во втором заезде я планировал рисковать. Но перерисковал и ошибся. Когда ты находишься, так скажем, в одном известном месте, приходится рисковать. А риск — это палка о двух концах.
Планировалось показать стабильность. Но когда ты находишься в таком состоянии, когда уже нужно выжимать максимум из себя, что тут говорить. Ошибки появляются из-за риска. А смысл бороться за восьмое место? Зачем оно нужно. Это бесполезное занятие. Пришлось рисковать и не получилось.
Во второй день постараюсь ехать максимально ровно, а дальше, как будет так будет. Весь год наперекосяк пошёл, и здесь это сказалось», — сказал Репилов в эфире «Матч ТВ».
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- 5 февраля 2022
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