«Китайцы воспользовались ситуацией». Журова — о дисквалификации россиян в шорт-треке

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала дисквалификацию сборной России по шорт-треку в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россияне и американцы были дисквалифицированы за нарушение правил, в результате чего в финал попал Китай.
«В шорт-треке следовало ожидать такого. У китайцев не так много шансов на эту Олимпиаду по медалям, и один из их видов спорта – шорт-трек. Практически все золотые медали, которые они могут получить, будут там. Когда есть возможность воспользоваться ситуацией – грех не воспользоваться. Тем более что спортсмены вроде как сами создали тот прецедент, чтобы судьи могли это реализовать.
В шорт-треке всё настолько быстро происходит — надо смотреть всё замедленно, с разных ракурсов. Неоднократно были случаи, когда до последнего не понимали, кто виноват. Спорить крайне сложно. Я практически не видела случаев, когда судьи меняли своё мнение. Пересматривали – да, но в итоге, если решение после просмотров уже было принято, то его почти никогда не меняли. Сейчас будут апелляции. Американцы тоже, наверное, в покое это так просто не оставят.
Там такие скорости, что вот эта грань между случайным и специальным практически не читается. Тебе кажется, что всё сделано специально. В прошлом году сбили нашу девочку, когда она отдыхала внутри круга при передаче эстафеты. Она уже её отдала, а другая только заканчивала, и та её сбила. Насколько помню, там была вот такая ситуация — и я считаю, что она специально её сбила. А так могло быть и по-другому, что она не заметила её. Тут тонкая грань, поэтому и непонятно», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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