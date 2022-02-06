Йохауг отреагировала на шутливое предложение эксперта пройти все 4 этапа эстафеты

Несмотря на олимпийское золото норвежской лыжницы Терезы Йохауг в скиатлоне на 15 км, эксперты норвежской медиакомпании TV2 считают, что норвежская эстафетная команда выглядит пугающе слабой. Шведский эксперт в шутку предложил Йохауг пройти все четыре этапа эстафеты.

Хелене Марие Фоссесхолм была 18-й, а Рагниль Хага, занявшая 29-е место, отстала от Йохауг на 4 минуты и 38 секунд.

«После сегодняшней гонки ничто не указывает на то, что Норвегия легко защитит золото Кубка мира в эстафете прошлого года, где все преимущества были на её стороне. Я думаю, что женская эстафета может стать захватывающей, и, судя по зимним результатам, Швеция, Финляндия, Россия, США и даже Германия могут бросить вызов Норвегии. Здесь, я думаю, мы можем получить всё, что угодно, от золота до кислого четвертого места в конце, в зависимости от того, как сложится остальная часть чемпионата. Для Норвегии было бы лучше, если бы Йохауг прошла все 4 этапа эстафеты», — сказал Петтер Скинстад.

«Хехе, нет… Это пять километров, это другая гонка, так что будет интересно посмотреть, удастся ли Хайди вернуться или нет. Я говорю, что эстафета — это эстафета», — с улыбкой отреагировала Йохауг.

Напомним, Хайди Венг вернулась в Норвегию после заражения коронавирусом в Италии. Лыжная эстафета у женщин состоится 12 февраля. Успеет ли Венг после выздоровления приехать в Пекин пока неизвестно.

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