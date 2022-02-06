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Сноуборд: золотую медаль в слоупстайле завоевала спортсменка из Новой Зеландии

Сноуборд: золотую медаль в слоупстайле завоевала спортсменка из Новой Зеландии
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Новозеландская сноубордистка Зои Садовски-Синнотт выиграла соревнования по слоупстайлу на зимней Олимпиаде в Пекине.

Она завоевала золотую медаль, получив оценку 92,88 балла.

Серебро досталось Джулии Марино из США (87,68), бронза у Тесс Коади из Австралии (84,15).

Женщины

Слоупстайл

Финал

1. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 92,88

2. Джулия Марино (США) — 87,68

3. Тесс Коади (Австралия) — 84,15

4. Лори Блуен (Канада) — 81,41

5. Рейра Ивабути (Япония) — 80,03

6. Анна Гассер (Австрия) — 75,33

7. Энни Рукаярви (Финляндия) — 71,45

8. Анника Морган (Германия) — 64,13

9. Джейми Андерсон (США) — 60,78

10. Кокомо Мурасе (Япония) — 49,05

11. Хэйли Лангленд (США) — 48,35

12. Ариане Бурри (Швейцария) — 24,01

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