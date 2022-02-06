Сноуборд: золотую медаль в слоупстайле завоевала спортсменка из Новой Зеландии

Новозеландская сноубордистка Зои Садовски-Синнотт выиграла соревнования по слоупстайлу на зимней Олимпиаде в Пекине.



Она завоевала золотую медаль, получив оценку 92,88 балла.



Серебро досталось Джулии Марино из США (87,68), бронза у Тесс Коади из Австралии (84,15).



Женщины



Слоупстайл



Финал



1. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 92,88



2. Джулия Марино (США) — 87,68



3. Тесс Коади (Австралия) — 84,15



4. Лори Блуен (Канада) — 81,41



5. Рейра Ивабути (Япония) — 80,03



6. Анна Гассер (Австрия) — 75,33



7. Энни Рукаярви (Финляндия) — 71,45



8. Анника Морган (Германия) — 64,13



9. Джейми Андерсон (США) — 60,78



10. Кокомо Мурасе (Япония) — 49,05



11. Хэйли Лангленд (США) — 48,35



12. Ариане Бурри (Швейцария) — 24,01

Новость по теме Российская сноубордистка Косова выступит на ОИ-2022, она получила квоту

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.