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«Он — главный вредитель». Губерниев ответил главе ассоциаций украинских журналистов

«Он — главный вредитель». Губерниев ответил главе ассоциаций украинских журналистов
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил главе ассоциаций украинских журналистов, с которым ранее у него произошла словесная перепалка.

«Я случайно задел перегородку, после чего на меня начали орать матом. Пусть они не рассказывают. Этот председатель хочет меня, что ли? Что он так следит за мной, раз говорит, что я не в первый раз этику нарушаю? Дебилы. Они вообще главные вредители украинского спорта. Они — это руководители министерства и вот этот председатель ассоциации журналистов Украины. На видео всё отчетливо видно. Пусть не рассказывают сказки», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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