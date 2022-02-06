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Журова — о четвёртом месте Трофимова: личный рекорд, не сачковал. Прыгнул выше головы!

Журова — о четвёртом месте Трофимова: личный рекорд, не сачковал. Прыгнул выше головы!
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Олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова оценила выступление российского конькобежца Сергея Трофимова на дистанции 5000 метров в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай). Трофимов стал четвёртым, до бронзы ему не хватило 0,39 секунды.

«Стоило ожидать того, что швед станет чемпионом. Он был им заочно. И в конце мы ждали лишь, произойдёт ли что-то со шведом или нет, чтобы Трофимов вошёл в медали. Этого не случилось. Сергей правильно говорит, что он прыгнул вышел головы. Он продемонстрировал свой предельный настрой, но данного максимума не хватило», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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