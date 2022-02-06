Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине — онлайн-трансляция соревнований 6 февраля 2022, Россия на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2022. Второй день. Россия сражается за первое олимпийское золото! LIVE
Андрей Гуров Дмитрий Зимин
,
Валиева. Олимпиада-2022
Комментарии
Лыжники вступают в борьбу за олимпийские медали, Валиева и Кондратюк бьются за победу в командных соревнованиях по фигурному катанию!
Олимпиада-2022. Медальный зачёт
Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований

Сегодня, 6 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграют семь комплектов наград. Интереснейшая борьба развернётся на комплексе в Чжанцзякоу, где лыжники будут бороться за медали в мужском скиатлоне. Удастся ли фавориту гонки Александру Большунову выиграть первое олимпийское золото в карьере?

Также россияне выступят в соревнованиях по конькобежному, горнолыжному и санному спорту, в фристайле и прыжках с трамплина.

Камила Валиева выиграла короткую программу у женщин в командных соревнованиях Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Live Павел Панышев

Камила Валиева привезла сборной США аж два очка! И едва не побила свой же мировой рекорд.

Фигуристка Валиева феерично дебютировала на Олимпиаде. И вывела сборную Россию вперёд Фигуристка Валиева феерично дебютировала на Олимпиаде. И вывела сборную Россию вперёд
06:31 Павел Панышев

Американская фигуристка Карен Чен поделилась впечатлениями от выступления российской команды на Олимпиаде в Пекине.

«Русские девушки делают совершенно потрясающие вещи, я о таком могу только мечтать и не способна делать то, что делают они. Без сомнений, у них поразительная команда. Я особо не думаю о борьбе в командном турнире с Россией, фокусируюсь на своём катании. Если я откатала хорошо, то я счастлива, мой тренер счастлив, моя команда счастлива, лидеры команды счастливы и моя семья счастливы. Фокусируюсь только на том, что могу контролировать, а это – катание», — передаёт слова Чен корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова
06:14 Павел Панышев

Разыгран комплект наград в женском слоупстайле (сноуборд). Золото завоевала Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии, набравшая 92,88 балла. Второй стала американка Джулия Марино (87,68), третьей — австралийка
Тесс Коади (84,15).

Олимпиада 2022. Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
06 февраля 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Окончено
1
Зои Садовски-Синнотт
Новая Зеландия
92.88
2
Джулия Марино
США
87.68
3
Тесс Коади
Австралия
84.15
06:04 Павел Панышев

Медальный зачёт после первого дня Олимпиады в Пекине. У России пока две медали — сегодня ждём золото!

06:01 Павел Панышев

Сборная России поднялась на первое место в командном турнире по фигурному катанию после короткой программы у женщин.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Турнирная таблица после четырёх программ
1. Россия — 36.
2. США — 34.
3. Япония — 29.
4. Канада — 24.
5. Китай — 22.
6. Грузия — 22.
7. Италия — 20.
8. Чехия — 15.
9. Германия — 8.
10. Украина — 8.

05:51 Павел Панышев

Камила Валиева выиграла короткую программу у женщин в командных соревнованиях

Браво, Камила! Красивая и нежная программа под «In memoriam». Идеально выполнила все элементы. Чистейший тройной аксель, затем идеально прыгнула тройной флип и каскад лутц-тулуп 3-3. Это было великолепно! Она набрала 90,18 балла.

05:44 Павел Панышев

Американка Карен Чен выполнила программу под «Requiem for a Tower». Но не всё у неё получилось — помарка на первом каскаде, затем упала с тройного риттбергера. Эмоциональная программа, но были ошибки. Она получила 65,20 балла — это только четвёртое место.

И следом на льду появилась Камила Валиева!

05:34 Павел Панышев

Сейчас всё внимание на фигурное катание! Здесь проходит короткая программа у девушек в рамках командных соревнований. Совсем скоро на лёд выйдет наша Камила Валиева.

Олимпиада. Фигурное катание. Несравненная Валиева вывела Россию вперёд в битве с США. LIVE Олимпиада. Фигурное катание. Несравненная Валиева вывела Россию вперёд в битве с США. LIVE
05:33 Павел Панышев

Расписание соревнований и шансы российских атлетов

Во второй соревновательный день будет разыграно семь комплектов наград. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

Олимпиада-2022. 6 февраля. Россия ждёт судьбоносного дебюта фигуристки Валиевой Олимпиада-2022. 6 февраля. Россия ждёт судьбоносного дебюта фигуристки Валиевой
05:32 Павел Панышев

В столичном дворце спорта продолжатся командные соревнования по фигурному катанию. Сейчас команда ОКР занимает второе место и уступает два балла США. Камила Валиева и Марк Кондратюк постараются вывести команду в лидеры.

Поделиться
Теги Олимпиада 2022 Лыжные гонки ОИ-2022 •••

Заглавное фото: Getty Images/«Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022