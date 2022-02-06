Олимпиада-2022. Второй день. Россия сражается за первое олимпийское золото! LIVE

Сегодня, 6 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграют семь комплектов наград. Интереснейшая борьба развернётся на комплексе в Чжанцзякоу, где лыжники будут бороться за медали в мужском скиатлоне. Удастся ли фавориту гонки Александру Большунову выиграть первое олимпийское золото в карьере?
Также россияне выступят в соревнованиях по конькобежному, горнолыжному и санному спорту, в фристайле и прыжках с трамплина.
Камила Валиева привезла сборной США аж два очка! И едва не побила свой же мировой рекорд.
Американская фигуристка Карен Чен поделилась впечатлениями от выступления российской команды на Олимпиаде в Пекине.
«Русские девушки делают совершенно потрясающие вещи, я о таком могу только мечтать и не способна делать то, что делают они. Без сомнений, у них поразительная команда. Я особо не думаю о борьбе в командном турнире с Россией, фокусируюсь на своём катании. Если я откатала хорошо, то я счастлива, мой тренер счастлив, моя команда счастлива, лидеры команды счастливы и моя семья счастливы. Фокусируюсь только на том, что могу контролировать, а это – катание», — передаёт слова Чен корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова
Разыгран комплект наград в женском слоупстайле (сноуборд). Золото завоевала Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии, набравшая 92,88 балла. Второй стала американка Джулия Марино (87,68), третьей — австралийка
Тесс Коади (84,15).
Медальный зачёт после первого дня Олимпиады в Пекине. У России пока две медали — сегодня ждём золото!
Сборная России поднялась на первое место в командном турнире по фигурному катанию после короткой программы у женщин.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Турнирная таблица после четырёх программ
1. Россия — 36.
2. США — 34.
3. Япония — 29.
4. Канада — 24.
5. Китай — 22.
6. Грузия — 22.
7. Италия — 20.
8. Чехия — 15.
9. Германия — 8.
10. Украина — 8.
Камила Валиева выиграла короткую программу у женщин в командных соревнованиях
Браво, Камила! Красивая и нежная программа под «In memoriam». Идеально выполнила все элементы. Чистейший тройной аксель, затем идеально прыгнула тройной флип и каскад лутц-тулуп 3-3. Это было великолепно! Она набрала 90,18 балла.
Американка Карен Чен выполнила программу под «Requiem for a Tower». Но не всё у неё получилось — помарка на первом каскаде, затем упала с тройного риттбергера. Эмоциональная программа, но были ошибки. Она получила 65,20 балла — это только четвёртое место.
И следом на льду появилась Камила Валиева!
Сейчас всё внимание на фигурное катание! Здесь проходит короткая программа у девушек в рамках командных соревнований. Совсем скоро на лёд выйдет наша Камила Валиева.
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Во второй соревновательный день будет разыграно семь комплектов наград. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.
В столичном дворце спорта продолжатся командные соревнования по фигурному катанию. Сейчас команда ОКР занимает второе место и уступает два балла США. Камила Валиева и Марк Кондратюк постараются вывести команду в лидеры.
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