Лыжники вступают в борьбу за олимпийские медали, Валиева и Кондратюк бьются за победу в командных соревнованиях по фигурному катанию!

Олимпиада-2022. Второй день. Россия сражается за первое олимпийское золото! LIVE

Сегодня, 6 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграют семь комплектов наград. Интереснейшая борьба развернётся на комплексе в Чжанцзякоу, где лыжники будут бороться за медали в мужском скиатлоне. Удастся ли фавориту гонки Александру Большунову выиграть первое олимпийское золото в карьере?

Также россияне выступят в соревнованиях по конькобежному, горнолыжному и санному спорту, в фристайле и прыжках с трамплина.