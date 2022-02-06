Олимпиада-2022 в Пекине: медальный зачёт после 2-го дня, таблица
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Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) были разыграны шесть комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Норвегии, в активе которой 2 золотые и 1 бронзовая медали. Второй идёт команда Швеции (2 золота). Сборная России поднялась на третью строчку (1 золото, 2 серебра, 2 бронзы).
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На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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