Все медали сборной России на Олимпийских играх — 2022 по состоянию на 7 февраля

Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) по состоянию на 7 февраля завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Предлагаем вашему вниманию список российских призёров Игр-2022.
Зимние Олимпийские игры. Пекин. Медали сборной России по состоянию на 7 февраля
Золото (2): Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон); Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов (фигурное катание, командный турнир).
Серебро (3): Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон); Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон); Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир).
Бронза (2): Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета), Анастасия Смирнова (фристайл, могул).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 7 февраля 2022
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