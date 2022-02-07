Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 3-го дня, таблица
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Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) были разыграны девять комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Швеции, в активе которой 3 золотые награды. Второе место занимает Россия (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы). На третьей позиции располагаются Нидерланды (2-2-1).
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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