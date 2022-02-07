Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 3-го дня, 7 февраля, таблица, ОИ-2022

Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 3-го дня, таблица
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) были разыграны девять комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Швеции, в активе которой 3 золотые награды. Второе место занимает Россия (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы). На третьей позиции располагаются Нидерланды (2-2-1).

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Медальный зачёт Олимпиады-2022 в Пекине

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 7 февраля
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022