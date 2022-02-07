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Россия поднялась на первое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Россия поднялась на первое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине
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Сборная России благодаря досрочной победе в командном турнире фигуристов поднялась на первое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). В активе российских спортсменов 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

На второе место опустилась Норвегия (2-0-1), на третьей строчке — Швеция (2-1-0).

Сегодня, 7 февраля, олимпийскими чемпионами в составе сборной России по фигурному катанию стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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Медальный зачёт Олимпиады в Пекине
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