В Госдуме оценили первую для России медаль в прыжках с трамплина за 54 года

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на серебряные медали сборной России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх – 2022.

«Поздравляю президента Федерации Дубровского.

Такого достижения действительно не было никогда. Пусть злые языки сейчас говорят, что дисквалифицировали сильнейших. А какая разница? Надо жить по правилам и выполнять все требования, которые есть.

Поздравляю организаторов соревнования, которые приняли жёсткое решение дисквалифицировать команды за нарушение правил по экипировке. Те, кто честен, разыграли между собой олимпийские медали.

Наши ребята по достоинству получили медали. Поздравляю всю команду и спортсменов. Нас всегда упрекают, что мы нечестно завоёвываем медали. Вот теперь понятно, кто и как их зарабатывает», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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