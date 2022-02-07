Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

В Госдуме оценили первую для России медаль в прыжках с трамплина за 54 года

В Госдуме оценили первую для России медаль в прыжках с трамплина за 54 года
Комментарии

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на серебряные медали сборной России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх – 2022.

«Поздравляю президента Федерации Дубровского.

Такого достижения действительно не было никогда. Пусть злые языки сейчас говорят, что дисквалифицировали сильнейших. А какая разница? Надо жить по правилам и выполнять все требования, которые есть.

Поздравляю организаторов соревнования, которые приняли жёсткое решение дисквалифицировать команды за нарушение правил по экипировке. Те, кто честен, разыграли между собой олимпийские медали.

Наши ребята по достоинству получили медали. Поздравляю всю команду и спортсменов. Нас всегда упрекают, что мы нечестно завоёвываем медали. Вот теперь понятно, кто и как их зарабатывает», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Ирина Аввакумова, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ирина Аввакумова, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022