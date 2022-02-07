Решающие попытки сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина в борьбе за медаль ОИ

Сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Золото выиграла команда Словении. Бронза досталась сборной Канады.
Это первая медаль России в прыжках на лыжах с трамплина. Единственная награда была завоёвана ещё во времена СССР. Золото на Играх 1968 года в Гренобле завоевал Владимир Белоусов.
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Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин. Смешанный командный турнир:
1. Словения (Ника Крижнар, Тими Зайц, Урша Богатай, Петер Превц) — 1001,5.
2. Россия (Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) — 890,3.
3. Канада (Александрия Лутит, Мэттью Соукап, Эбигейл Стрейт, Маккенз Бойд-Клаус) — 844,6.
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- 7 февраля 2022
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