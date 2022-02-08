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Кёрлинг, зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин, микст: когда начнётся матч за третье место, финал, где смотреть

Кёрлинг, Олимпийские игры — 2022, микст: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершится турнир по кёрлингу в миксте. В матче за третье место сыграют Швеция и Великобритания. Начало запланировано на 9:05 мск. В прямом эфире матч за третье место покажет телеканал «Матч! Арена».

В финале встретятся сборные Италии и Норвегии. Начало встречи запланировано на 15:05.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. В медальном зачёте по состоянию на утро 8 февраля лидирует Китай, на втором месте — Швеция, на третьем — Россия.

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