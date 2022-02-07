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Рочев-младший: без медалей завтрашний день пройти не может. Российские лыжники — фавориты

Рочев-младший: без медалей завтрашний день пройти не может. Российские лыжники — фавориты
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Известный российский лыжник Василий Рочев-младший полагает, что россияне завоюют медали в спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Всех воодушевили первые два дня лыжных гонок Олимпийских игр, поэтому наши спортсмены завтра однозначно фавориты. Спринт такая дисциплина, где россияне всегда были или с медалями, или очень рядом. Без медалей завтрашний день пройти никак не может.

Большунов уже попробовал вкус победы на этой Олимпиаде, а на сильного спортсмена, такого, как Саша, это повлияет положительно. Вся сборная на позитиве, что позитивно скажется на дальнейшем результате. Медали в скиатлоне не закончатся, они сейчас должны быть каждый день.

Как показали первые гонки, команды соперников на данный момент деморализованы. В лыжней семье говорится — они по шапке получили. И сейчас будут реабилитироваться, чтобы восстановить своё гордое имя, но наши тоже не пальцем деланные и не позволят этого сделать. Специфика трасс, погода и качество снега однозначно влияют на результат и, к счастью, это положительно влияет на результаты сборной России», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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