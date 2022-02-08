«Винсент снялся? Да ладно!» Литвинцев эмоционально отреагировал на снятие американца

20-летний азербайджанский фигурист российского происхождения Владимир Литвинцев выразил мнение о своём прокате в короткой программе на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), эмоционально отреагировав на новость со снятием именитого американского фигуриста Винсента Чжоу, повторно получившего положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

«Есть ощущение, что стартовал и можно выдохнуть. В произвольную, тем более, 100% попадаю. Думаю, что попадаю. А что, Винсент снялся? Да ладно! Я тоже недалеко от него стоял. Не знаю, посмотрим. Это такое, как фартанёт. Ежедневные тесты берут даже не из носа, а просто из горла. На чемпионате Европы гораздо сильнее было, прям до слёз.

Плющенко мне не писал, я ему тоже. А что мне ему писать? Здравствуйте, Евгений Викторович, можете мне пожелать, так, что ли? Он человек занятой, мне кажется, ему не до меня», — передаёт слова Литвинцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.