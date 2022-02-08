Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

«Винсент снялся? Да ладно!» Литвинцев эмоционально отреагировал на снятие американца

«Винсент снялся? Да ладно!» Литвинцев эмоционально отреагировал на снятие американца
Комментарии

20-летний азербайджанский фигурист российского происхождения Владимир Литвинцев выразил мнение о своём прокате в короткой программе на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), эмоционально отреагировав на новость со снятием именитого американского фигуриста Винсента Чжоу, повторно получившего положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

«Есть ощущение, что стартовал и можно выдохнуть. В произвольную, тем более, 100% попадаю. Думаю, что попадаю. А что, Винсент снялся? Да ладно! Я тоже недалеко от него стоял. Не знаю, посмотрим. Это такое, как фартанёт. Ежедневные тесты берут даже не из носа, а просто из горла. На чемпионате Европы гораздо сильнее было, прям до слёз.

Плющенко мне не писал, я ему тоже. А что мне ему писать? Здравствуйте, Евгений Викторович, можете мне пожелать, так, что ли? Он человек занятой, мне кажется, ему не до меня», — передаёт слова Литвинцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме
Литвинцев: спал три часа, три! Думаю, это нервы, мысли в голове — нужно прыгнуть
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022