Шведский фигурист Майоров: когда мы в Швеции — мы шведы, когда в России — русские

21-летний шведский фигурист Николай Майоров после проката короткой программы на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) выразил мнение о судействе в фигурном катании и роли своего русского происхождения.

«Думаю, у них правила такие, что они хотят получить лучший результат во всех видах спорта. Но некоторые виды спорта не сравнить с хоккеем, лыжами или конькобежцами. У нас такой спорт, что ты никогда не можешь определить. Когда тебя судят по очкам, никогда нельзя точно сказать. В конькобежном спорте для победы нужно показать время, вот за этим и беги. А в фигурном катании есть очки, но их очень сложно догнать, когда тебя судят плюс-минус за прыжки, за катание, за музыку – за всё. Всегда очень сложно сказать, куда можно попасть.

Все ли здесь отрицательные по ковиду? Меня это не напрягает. Никогда о таких вещах не думаю, это ненужные нервы. Все могут заболеть, раньше или позже все заболеют. Что случится, то случится. Всегда лучше притормозить, чем если мы все сразу заболеем. У меня никаких симптомов не было, а некоторые в больнице под кислородом лежат.

Не знаю, играет ли роль моё русское происхождение в Швеции. Там привыкли, что мы – шведы. В России папу хорошо знают, он там был великим тренером, очень хорошим, и в Швеции тоже. Приходишь на каток, тебя сразу узнают. Как сказать… Когда мы в Швеции – мы шведы, когда в России – мы русские», — передаёт слова Майорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.