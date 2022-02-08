Украинский фигурист отреагировал на вопрос американской журналистки о ситуации на родине

Украинский фигурист Иван Шмуратко отреагировал на вопрос американской журналистки после своего проката в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Репортёр из Sports Illustrated спросила украинца, переживает ли он о ситуации на родине.

«Извините, либо вопросы о фигурном катании, либо я пошёл отдыхать», — передаёт слова Шмуратко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Россию в короткой программе представят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Ранее Кондратюк стал олимпийским чемпионом Игр в Пекине в командном турнире.

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