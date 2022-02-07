Итоговая турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Сборная России победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебро завоевала команда США. Бронза досталась Японии.

Олимпийскими чемпионами в составе сборной России по фигурному катанию стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Итоговая турнирная таблица

1. Россия — 74.

2. США — 65.

3. Япония — 63.

4. Канада — 53.

5. Китай — 50.

Сборные Грузии, Италии, Чехии, Германии и Украины не вышли в произвольную программу.

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