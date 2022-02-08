Сборная России опустилась на третью строчку в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине

Сборная Китая благодаря победе фристайлистки Эйлин Гу на Олимпийских играх в Пекине (Китай) в дисциплине биг-эйр возглавила медальный зачёт Игр-2022. В активе Китая 3 золотые и 2 серебряные медали.

На второе место опустилась Швеция (3 золота). Сборная России со второй строчки переместилась на третью (2-3-2).

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин. Биг-эйр. Женщины

1. Эйлин Гу (Китай) — 188,25.

2. Тесс Ледё (Франция) — 187,50.

3. Матильда Гремо (Швейцария) — 182,50.

10. Анастасия Таталина (Россия) — 122,50.

Всего будут на Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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