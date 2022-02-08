«Мне безумно жаль». Ирина Слуцкая высказалась после победы России в командном турнире

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая высказалась после победы сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Сборная России выступала без замен. Олимпийскими чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

«Первые победы наших спортсменов. Наша команда фигуристов стала олимпийскими чемпионами! Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов! Ура! Это уже второе олимпийское золото в командных соревнованиях с 2014 года. Это действительно очень здорово!



Но мне осталось непонятно, почему не сделали замену и не дали возможность нашим другим очень достойным спортсменам показать себя…



Нет сомнений, что Анечка Щербакова, действующая чемпионка мира, откатала бы произвольную программу. Танцевальная пара Степанова — Букин, которой не повезло на прошлой Олимпиаде, могли бы достойно выступить и также забрать олимпийское золото. Кроме этого, у нас был большой задел благодаря спортивной паре и Марку… Наша команда в любом случае выиграла бы.

Мне безумно жаль, потому что я считаю, что Аня Щербакова и Саша с Ваней были действительно достойны выступить в команде и стать чемпионами в командном первенстве», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

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