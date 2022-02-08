Тренер сборной России: если бы Устюгов пробежал скиатлон, ОИ для него могли закончиться

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, почему было принято решение снять со скиатлона на Олимпиаде-2022 в Пекине Сергея Устюгова, вместо которого выступил Артём Мальцев.
«Наверное, стоит сказать сначала про Сергея Устюгова. Он в великолепной форме на самом деле. И решение о том, что нужно сняться со скиатлона, было очень сложным. Но на одной из тренировок вместе с Франческо де Фабиани он почувствовал дискомфорт. Давайте я не буду останавливаться на медицинских подробностях, но, если бы Устюгов пробежал скиатлон, Олимпиада для него могла закончиться после одной гонки.
Поэтому он, Маркус Крамер и Елена Валерьевна Вяльбе приняли решение о замене. А Сергей, как мы все надеемся, реализует весь свой могучий потенциал в спринте и других гонках. В итоге стартовал Артём Мальцев, который, как пионер, всегда готов бежать любую гонку. Хотя изначально у него в плане были только спринт и марафон», — написал Турышев в своём блоге на «Чемпионате».
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