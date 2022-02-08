«Норвежский сервисёр пришёл к нам и поклонился». Невидимые подробности победы Большунова

Олимпиада-2022 для лыжников уже в разгаре, работа спортсменов и персонала кипит. Однако тренер сборной России Сергей Турышев каким-то чудом находит время, чтобы делиться невидимыми подробностями жизни лыжников с читателями «Чемпионата».

После первых медалей блог тренера получился насыщенным. Турышев рассказал о том, как тренеры поняли, что у Непряевой будет медаль в скиатлоне, поведал о взаимном уважении с норвежцами и раскрыл маленький победный секрет Александра Большунова.

«Она вообще не дышит, мы точно с медалью»

«Вот и прошли первые гонки Олимпиады. Давайте подводить промежуточные итоги.

За две гонки у нас три медали – это отличный результат, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Хотя медали немного обмыли – нельзя их оставлять «сухими», есть такая примета у нас.

Александр Большунов и Йиво Нисканен Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Сначала о женской гонке. Мы говорили, что многие девочки будут утепляться, так и получилось. Они заклеивались лентами, надевали тёплое термобельё. После гонки признались, что было очень холодно, некомфортно было бежать.

В женских гонках тактики нет, там есть лидеры, которые вваливают с первых метров. Что удивило, на классической части Терезе Йохауг не пошла вперёд. Видимо, обсудила это с тренером, трасса всё-таки сложная, потом она втянулась, а на коньке пошла так, как умеет. Но она инопланетянка, а наша Наташа стала первой среди людей.

Когда они шли группой из шести спортсменок, она была единственной, кто выглядел свежей. Я как раз её поил и обратил внимание на это. Даже по рации сказал Олегу Орестовичу Перевозчикову, что Непряева выглядит очень свежей, а он в ответ: «Да она вообще не дышит, мы точно с медалью».

«Все девочки сказали, что лыжи работали идеально»

«Что касается неудачи Юли Ступак, то мы связываем это с тем, что именно на скиатлон пришлась акклиматизация, и далее всё будет нормально. Про Таню Сорину всё рассказал Егор Сорин, а что касается Насти Рыгалиной, то она провела очень сильную гонку. Возможно, будь она чуть понаглее на классической части, особенно со старта, могла бы ещё выше быть. Но пока проблема Рыгалиной в том, что она не может сразу развить высокую скорость.

Прошу болельщиков не делать преждевременных выводов о том, кого подвели к Олимпиаде, а кого — нет. Прошла всего одна гонка. На данный момент никаких выводов делать нельзя.

По лыжам: абсолютно все девочки сказали, что инвентарь работал идеально. Есть злые языки, которые не особо хорошо отзываются о работе сервиса. Делают свои утверждения на основе того, что Наталья заехала второй, а остальные не смогли побороться за медали. И Наташа, и Юля, и Настя, и Таня зашли после гонки и поблагодарили за работу.

Мы с сервисёрами работали на максимум. Я же в Пекине выполняю, помимо прочего, функции откатчика, так что всё вижу своими глазами. По женской гонке по мазям мы определились почти сразу, а вот с порошками на скольжение пришлось повозиться. Но для того и работаем с утра до позднего вечера, чтобы у спортсменов всё было отлично».

«Для Устюгова Олимпиада могла закончиться»

По мужской гонке. Наверное, стоит сказать сначала про Сергея Устюгова. Он в великолепной форме, на самом деле. И решение о том, что нужно сняться со скиатлона, было очень сложным. Но на одной из тренировок вместе с Франческо де Фабиани он почувствовал дискомфорт. Давайте я не буду останавливаться на медицинских подробностях, но, если бы Устюгов пробежал скиатлон, Олимпиада для него могла закончиться после одной гонки.

Поэтому он, Маркус Крамер и Елена Валерьевна Вяльбе приняли решение о замене. А Сергей, как мы все надеемся, реализует весь свой могучий потенциал в спринте и других гонках. В итоге стартовал Артём Мальцев, который, как пионер, всегда готов бежать любую гонку. Хотя изначально у него в плане были только спринт и марафон».

«Перед мужской гонкой всё было чётко»

С утра перед гонкой мы приехали на стадион и поняли, что условия будут совершенно другие, нежели у девочек. И у нас поехали немного другие лыжи, чем те, что мы откатывали. Хотя в итоге Денис Спицов бежал на боевой паре Натальи Непряевой классическую часть. Ну вот такие лыжи у неё, что поехали в разных условиях.

Вообще перед мужской гонкой нам с сервисёрами было спокойнее и комфортнее. На женской гонке была какая-то суета, сумбур, а перед мужской — вообще всё чётко. Спокойно отобрали лыжи, выбрали мази и порошки. Практически с первого раза заработало то, что наметили. Интересно, что мы с Петей Седовым катали лыжи сначала для Натальи Непряевой и Юлии Ступак, а потом для Дениса Спицова и Алексея Червоткина. И две серебряных медали в итоге.

«Норвежцы, когда увидели Спицова, были ошарашены»

«Когда ребята стартанули в мужской гонке, радостно было видеть, что все они шли в голове группы, а это значит, что работа лыж была отличной. По тактике – всё было так, как мы и предполагали. Саня Большунов отъехал с Нисканеном от группы классикой, а потом убежал коньком, просто включив свой привычный дистанционный ход. Открою небольшой секрет: Большунов бежал гонку на лыжах, которые привезла с собой фирма Rossignol. Он бежал на тех лыжах, которые привезли «фирмачи», они поехали лучше, чем его собственные пары. Но какая разница, если такой результат?!

Денис Спицов бился за свою медаль, но мы старались подкрикивать ему, чтобы он думал, подтаскивать норвежцев с собой к Большунову с Нисканеном или как-то рвать темп. Палка о двух концах. Но Денис сделал всё более чем грамотно. Он выиграл много времени на переобувании, а затем просто влетел в первый подъём и тем самым сломал норвежцев. Спицов – единственный, кто зашёл в подъём под каждый шаг, норвежцы же не удержались и перешли на горный.

Денис Спицов и Александр Большунов Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Мне кажется, когда Голберг и Холунд увидели это, то были ошарашены. После тяжелейшей классической части так вламывать коньком! В общем, сдались они. А Спицов бросился за Нисканеном. Российские тренеры располагались по всей трассе метрах в 300 друг от друга, и на каждой отсечке он выбирал у финна по 5-7 секунд. По движениям стало ясно, что Денис скоро съест Ийво.

Единственное, было непонятно, пойдёт Нисканен за Спицовым и попробует удержаться или сосредоточится на борьбе за бронзу. Он благоразумно выбрал второй вариант, иначе мог бы вообще остаться без медали».

«От норвежцев ни одного плохого слова мы не слышали»

«Мы продолжаем работать. На следующее утро после мужской гонки мы сразу начали тестировать лыжи для спринта. Выберем для каждого спортсмена по 2-3 пары тех лыж, которые едут лучше всего. Работаем ровно в те часы, когда состоится квалификация и когда пройдут уже забеги на выбывание, чтобы понять, какой инвентарь и как работает, какой порошок, какой парафин.

Бывает, что утром едут одни лыжи, вечером – другие. Мы должны дать спортсмену три пары лыж перед прологом, он выберет лучшую и на ней побежит квалификацию, а после окончания пролога сервис вновь тестирует лыжи уже к финалам. Работа бесконечная, и мы стараемся делать её хорошо.

Кстати, я видел, что норвежские и американские журналисты уже разжигают какую-то войну в плане того, что русских не должно быть на Олимпиаде. Ребята, всё по правилам. На Игры-2022 приехала команда Олимпийского комитета России. Что ещё нужно?

Я могу сказать, что со стороны сборной Норвегии ни одного плохого слова мы не слышали. Спортсмены, конечно, сразу после мужской гонки уехали, но тренеры и сервисёры нас поздравляли с отличным результатом. Более того, один из руководителей из сервис-бригады постучался к нам в бокс и даже поклонился, а потом сказал, что отработали здорово. Мы относимся друг к другу уважительно и не нужно переходить границы. А если так хочется жареного, так задайте вопросы на пресс-конференции Терезе Йохауг».