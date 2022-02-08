Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Лучшим представителем России стал Евгений Семененко, который с результатом 95,76 балла занял седьмое место. Марк Кондратюк заработал 86,11 балла и стал 15-м, Андрей Мозалёв с результатом 77,05 балла стал 23-м.

«Кондратюку было тяжело собраться после победы. Когда мечта всей жизни сбывается, тяжело найти мотивацию. Конечно, мы рассчитывали, что ребята будут поплотнее к лидерам. Претендовать на что-то серьёзное не приходится, но впереди индивидуальная программа. Посмотрим», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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