Тренер сборной России раскрыл «небольшой секрет» победы Большунова в скиатлоне на ОИ-2022

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, за счёт чего Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Большунов более чем на минуту опередил ближайшего преследователя, которым стал его соотечественник Денис Спицов.

«Когда ребята стартанули в мужской гонке, радостно было видеть, что все они шли в голове группы, а это значит, что работа лыж была отличной. По тактике – всё было так, как мы и предполагали. Саня Большунов отъехал с Нисканеном от группы классикой, а потом убежал коньком, просто включив свой привычный дистанционный ход.

Открою небольшой секрет: Большунов бежал гонку на лыжах, которые привезла с собой фирма Rossignol. Он бежал на тех лыжах, которые привезли «фирмачи», они поехали лучше, чем его собственные пары. Но какая разница, если такой результат?!» — написал Турышев в своём блоге на «Чемпионате».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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