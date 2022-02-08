Тренер сборной России раскрыл «небольшой секрет» победы Большунова в скиатлоне на ОИ-2022

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, за счёт чего Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Большунов более чем на минуту опередил ближайшего преследователя, которым стал его соотечественник Денис Спицов.
«Когда ребята стартанули в мужской гонке, радостно было видеть, что все они шли в голове группы, а это значит, что работа лыж была отличной. По тактике – всё было так, как мы и предполагали. Саня Большунов отъехал с Нисканеном от группы классикой, а потом убежал коньком, просто включив свой привычный дистанционный ход.
Открою небольшой секрет: Большунов бежал гонку на лыжах, которые привезла с собой фирма Rossignol. Он бежал на тех лыжах, которые привезли «фирмачи», они поехали лучше, чем его собственные пары. Но какая разница, если такой результат?!» — написал Турышев в своём блоге на «Чемпионате».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
09:07
-
09:07
-
09:04
-
09:03
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:57
-
08:57
-
08:54
-
08:53
-
08:49
-
08:48
-
08:41
-
08:32
-
08:30
-
08:29
-
08:19
-
08:16
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:55
-
07:54
-
07:44
-
07:36
-
07:29
-
07:24
-
07:21
-
07:16
-
07:11
-
07:06
-
07:05
-
07:00
-
07:00