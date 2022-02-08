Максим Ковтун оценил короткую программу мужчин на Олимпиаде

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун поделился впечатлениями от короткой программы у мужчин на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Очень рад за Женю, он молодец. И я нахожусь в прекрасном настроении из-за Мориса, он тоже огромный молодец», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98.

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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