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Максим Ковтун оценил короткую программу мужчин на Олимпиаде

Максим Ковтун оценил короткую программу мужчин на Олимпиаде
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Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун поделился впечатлениями от короткой программы у мужчин на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Очень рад за Женю, он молодец. И я нахожусь в прекрасном настроении из-за Мориса, он тоже огромный молодец», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.
3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...
5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98.
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

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