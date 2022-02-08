Александр Жулин: феноменальное катание от Чена. Ханю очень жаль

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал неудачное выступление японца Юдзуру Ханю в короткой программе на Олимпиаде. Двукратный олимпийский чемпион стал лишь восьмым.

«Феноменальное катание от Нэйтана Чена и двух японцев. Очень жаль Ханю, досадная «бабочка» на четвёртом сальхове. Видно было, что потенциал огромный. Ему будет тяжело, конечно, выкарабкиваться», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.



Лучшим представителем России стал Евгений Семененко, который с результатом 95,76 балла занял седьмое место. Марк Кондратюк заработал 86,11 балла и стал 15-м, Андрей Мозалёв с результатом 77,05 балла стал 23-м. Победителем короткой программы стал американец Нэйтан Чен.