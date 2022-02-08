Тренер России: разжигают войну, что русских не должно быть на ОИ. За жареным — к Йохауг

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал слова норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта. После победы Александра Большунова в скиатлоне на ОИ журналист заявил, что россиянина и других его соотечественников не должно быть на Олимпиаде.

«Кстати, я видел, что норвежские и американские журналисты уже разжигают какую-то войну в плане того, что русских не должно быть на Олимпиаде. Ребята, всё по правилам. На Игры-2022 приехала команда Олимпийского комитета России. Что ещё нужно?

Я могу сказать, что со стороны сборной Норвегии ни одного плохого слова мы не слышали. Спортсмены, конечно, сразу после мужской гонки уехали, но тренеры и сервисёры нас поздравляли с отличным результатом. Более того, один из руководителей из сервис-бригады постучался к нам в бокс и даже поклонился, а потом сказал, что отработали здорово. Мы относимся друг к другу уважительно, и не нужно переходить границы. А если так хочется жареного, так задайте вопросы на пресс-конференции Терезе Йохауг», — написал Турышев в своём блоге на «Чемпионате».

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