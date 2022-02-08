Тренер России: разжигают войну, что русских не должно быть на ОИ. За жареным — к Йохауг

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал слова норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта. После победы Александра Большунова в скиатлоне на ОИ журналист заявил, что россиянина и других его соотечественников не должно быть на Олимпиаде.
«Кстати, я видел, что норвежские и американские журналисты уже разжигают какую-то войну в плане того, что русских не должно быть на Олимпиаде. Ребята, всё по правилам. На Игры-2022 приехала команда Олимпийского комитета России. Что ещё нужно?
Я могу сказать, что со стороны сборной Норвегии ни одного плохого слова мы не слышали. Спортсмены, конечно, сразу после мужской гонки уехали, но тренеры и сервисёры нас поздравляли с отличным результатом. Более того, один из руководителей из сервис-бригады постучался к нам в бокс и даже поклонился, а потом сказал, что отработали здорово. Мы относимся друг к другу уважительно, и не нужно переходить границы. А если так хочется жареного, так задайте вопросы на пресс-конференции Терезе Йохауг», — написал Турышев в своём блоге на «Чемпионате».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
10:36
-
10:31
-
10:28
-
10:25
-
10:25
-
10:19
-
10:18
-
10:18
-
10:16
-
10:08
-
10:05
-
09:57
-
09:56
-
09:55
-
09:50
-
09:49
-
09:48
-
09:46
-
09:44
-
09:40
-
09:40
-
09:38
-
09:36
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:21
-
09:21
-
09:20
-
09:17
-
09:07
-
09:07
-
09:04
-
09:03
-
09:00