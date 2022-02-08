Александр Легков поддержал решение Большунова не бежать спринт на Олимпиаде

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал решение Александра Большунова пропустить спринт на Олимпийских играх в Пекине.



«Впереди пятнашка, впереди полтинник. Есть где ставить приоритеты. Если они приняли такое решение, значит, знают, что делать. Они же там, а я здесь, как я могу точно сказать.



Я думаю, что всё правильно. Сегодня тепло, сегодня скольжение быстрее будет. Ветра нет. Поэтому надо понимать, в каких гонках на сто процентов можно добиться результатов — того же золота. Поэтому приоритеты выставлены. Надеюсь, что всё сделали правильно. Поживём – увидим», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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