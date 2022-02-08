Александр Легков поддержал решение Большунова не бежать спринт на Олимпиаде

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал решение Александра Большунова пропустить спринт на Олимпийских играх в Пекине.
«Впереди пятнашка, впереди полтинник. Есть где ставить приоритеты. Если они приняли такое решение, значит, знают, что делать. Они же там, а я здесь, как я могу точно сказать.
Я думаю, что всё правильно. Сегодня тепло, сегодня скольжение быстрее будет. Ветра нет. Поэтому надо понимать, в каких гонках на сто процентов можно добиться результатов — того же золота. Поэтому приоритеты выставлены. Надеюсь, что всё сделали правильно. Поживём – увидим», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
10:36
-
10:31
-
10:28
-
10:25
-
10:25
-
10:19
-
10:18
-
10:18
-
10:16
-
10:08
-
10:05
-
09:57
-
09:56
-
09:55
-
09:50
-
09:49
-
09:48
-
09:46
-
09:44
-
09:40
-
09:40
-
09:38
-
09:36
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:21
-
09:21
-
09:20
-
09:17
-
09:07
-
09:07
-
09:04
-
09:03
-
09:00