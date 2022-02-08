Большунов снялся со спринта на Олимпиаде. Что стряслось с нашим олимпийским чемпионом?

Спешим вас успокоить – ничего страшного не произошло. То, что россиянин снялся – это совместное решение самого лыжника и старшего тренера сборной России Юрия Бородавко. Причём, по словам специалиста, инициатива исходила от самого Большунова.
Почему Большунов снялся?
Позавчера вечером президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе утверждала, что Большунов примет участие в спринтерских забегах. Об этом она сообщила «Чемпионату» уже после того, как Александр выиграл первую дистанцию олимпийского турнира – 30-километровый скиатлон.
Но за полтора дня всё изменилось. Бородавко объясняет это решение просто: в Китае лыжники соревнуются на очень большой высоте, поэтому восстановление занимает много времени, а Большунову необходимо лучше подготовиться к другим гонкам.
Бородавко отметил, что победа в скиатлоне далась Александру нелегко, несмотря на более чем минутный отрыв от ближайшего преследователя – Дениса Спицова.
Решение Большунова и Бородавко выглядит обоснованным. На этот раз олимпийский спринт пройдёт коньковым ходом. А основной конкурент россиянина – Йоханнес Клебо – особенно силён в этом компоненте.
Пропуск ради победы в следующих гонках?
Вероятно, Большунов вспомнил события прошлого года. На чемпионате мира — 2021 Александр бежал всю программу. И едва ли был удовлетворён своими результатами. Большунов выиграл только одно золото – как раз в скиатлоне. В личном спринте он не попал на пьедестал.
Россиянин завоевал серебро в марафоне и эстафете, бронзу в командном спринте, но, известный своим максимализмом, он почти наверняка рассчитывал на большее. Пропуск индивидуального спринта вполне возможно поможет в борьбе с норвежцами на следующих дистанциях Олимпиады.
В оставшиеся после спринта 12 дней лыжникам предстоит пробежать ещё четыре гонки. Поэтому лыжное «эль класико» — Большунов против Клебо – не отменяется, а лишь переносится. В следующий раз они выйдут на старт олимпийской дистанции 11 февраля, когда пробегут 15 километров свободным стилем. И в этой дисциплине отдохнувший Большунов будет выглядеть однозначным фаворитом.
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