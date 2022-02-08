Большунов снялся со спринта на Олимпиаде. Что стряслось с нашим олимпийским чемпионом?

Спешим вас успокоить – ничего страшного не произошло. То, что россиянин снялся – это совместное решение самого лыжника и старшего тренера сборной России Юрия Бородавко. Причём, по словам специалиста, инициатива исходила от самого Большунова.

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Почему Большунов снялся?

Позавчера вечером президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе утверждала, что Большунов примет участие в спринтерских забегах. Об этом она сообщила «Чемпионату» уже после того, как Александр выиграл первую дистанцию олимпийского турнира – 30-километровый скиатлон.

Но за полтора дня всё изменилось. Бородавко объясняет это решение просто: в Китае лыжники соревнуются на очень большой высоте, поэтому восстановление занимает много времени, а Большунову необходимо лучше подготовиться к другим гонкам.

Бородавко отметил, что победа в скиатлоне далась Александру нелегко, несмотря на более чем минутный отрыв от ближайшего преследователя – Дениса Спицова.

Решение Большунова и Бородавко выглядит обоснованным. На этот раз олимпийский спринт пройдёт коньковым ходом. А основной конкурент россиянина – Йоханнес Клебо – особенно силён в этом компоненте.

Пропуск ради победы в следующих гонках?

Вероятно, Большунов вспомнил события прошлого года. На чемпионате мира — 2021 Александр бежал всю программу. И едва ли был удовлетворён своими результатами. Большунов выиграл только одно золото – как раз в скиатлоне. В личном спринте он не попал на пьедестал.

Россиянин завоевал серебро в марафоне и эстафете, бронзу в командном спринте, но, известный своим максимализмом, он почти наверняка рассчитывал на большее. Пропуск индивидуального спринта вполне возможно поможет в борьбе с норвежцами на следующих дистанциях Олимпиады.

В оставшиеся после спринта 12 дней лыжникам предстоит пробежать ещё четыре гонки. Поэтому лыжное «эль класико» — Большунов против Клебо – не отменяется, а лишь переносится. В следующий раз они выйдут на старт олимпийской дистанции 11 февраля, когда пробегут 15 километров свободным стилем. И в этой дисциплине отдохнувший Большунов будет выглядеть однозначным фаворитом.