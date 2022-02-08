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Чешская сноубордистка Эстер Ледецка выиграла золото ОИ в параллельном гигантском слаломе

Чешская сноубордистка Эстер Ледецка выиграла золото ОИ в параллельном гигантском слаломе
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Чешская сноубордистка Эстер Ледецка завоевала золото в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) В финале она опередила Даниэлу Ульбинг из Австрии.

В противостоянии за бронзу словенка Глория Котник победила представительницу Нидерландов Мишель Деккер.

Ледецка стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. На Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала золото в параллельном гигантском слаломе в сноуборде, а также победила в супергиганте в горнолыжном спорте.

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Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Олимпиада 2022. Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
08 февраля 2022, вторник. 10:41 МСК
Окончено
1
Эстер Ледецка
Чехия
W
2
Даниэла Ульбинг
Австрия
DNF
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