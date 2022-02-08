Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российский сноубордист Виктор Уайлд одержал победу в заезде за бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В решающем заезде его соперником был итальянец Роланд Фишналлер, который не финишировал.
Напомним, в полуфинале Виктор Уайлд проиграл представителю Словении Тиму Мастнаку, в четвертьфинале победил представителя Кореи Сан Хо Ли, а в 1/8 финала – соотечественника Дмитрия Логинова.
На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд завоевал две золотые медали. Таким образом, это его третья награда Игр.
В настоящий момент сборная России занимает третье место в неофициальном медальном зачёте зимней Олимпиады – 2022 в Пекине (Китай). На счету россиян две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Лидирует Китай (3-2-0), второе место занимает Швеция (3-0-1).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 8 февраля 2022
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