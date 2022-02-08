Виктор Уайлд разрыдался после завоевания бронзы на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российский сноубордист Виктор Уайлд, завоевав бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе, не сдержал эмоций и разрыдался, выиграв заезд за третье место.

Это уже третья медаль Уайлда на Олимпиадах. В Сочи-2014 Виктор стал двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, в решающем заезде соперником Уайлда был итальянец Роланд Фишналлер, который не финишировал.

В полуфинале Виктор Уайлд проиграл представителю Словении Тиму Мастнаку, в четвертьфинале победил представителя Кореи Сан Хо Ли, а в 1/8 финала — соотечественника Дмитрия Логинова.

В настоящий момент сборная России занимает третье место в неофициальном медальном зачёте зимней Олимпиады – 2022 в Пекине (Китай). На счету россиян две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Лидирует Китай (3-2-0), второе место занимает Швеция (3-0-1).

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