Латвийский фигурист Васильев: я вырос больше в советском менталитете

Латвийский фигурист Денис Васильев рассказал об отношении к культурам разных стран. В короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай) он занял 16-е место.



«Я вырос больше в советском менталитете, но когда я добрался до Швейцарии, побывал в Париже, в Сочи, покатался по миру, я понял, что каждая культура вызывает уважение. Всему есть место в мире, и возможность выбора — это очень ценно», — передаёт слова Васильева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

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