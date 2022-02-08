Латвийский фигурист Васильев: я вырос больше в советском менталитете

Латвийский фигурист Денис Васильев рассказал об отношении к культурам разных стран. В короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай) он занял 16-е место.
«Я вырос больше в советском менталитете, но когда я добрался до Швейцарии, побывал в Париже, в Сочи, покатался по миру, я понял, что каждая культура вызывает уважение. Всему есть место в мире, и возможность выбора — это очень ценно», — передаёт слова Васильева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.
3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.
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- 8 февраля 2022
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