В Госдуме назвали Уайлда уникальным спортсменом после бронзовой медали в сноуборде

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на бронзовую медаль, завоёванную Виком Уайлдом на Олимпийских играх – 2022 в сноуборде.



«Уайлд — уникальный спортсмен. Его особо никто не знал до ОИ в Сочи, там Виктор взял две медали. Сейчас Уайлд встретился с Логиновым — нашим лидером — и принёс бронзовую медаль. Я поздравляю Дениса Тихомирова — президента федерации, Виктора Уайлда. Это не золото, но хороший результат для сноуборда, где сейчас серьёзная конкуренция.

Очень наделся на Логинова, но судьба распорядилась так, что два наших спортсмена встретились в очном поединке. Но это спорт. Красивая карьера у Виктора, неважно, где он родился, важно, за кого он выступает и кого считает своей семьёй. Федерация сноубординга России — семья Уайлда. Поздравляем Виктора с победой!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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