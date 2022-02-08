«Меня в каком-то смысле обокрали». Сноубордист Хадарин — о судействе ОИ

Российский сноубордист Владислав Хадарин высказал своё мнение о судействе на олимпийских соревнованиях в Пекине.

«С моей стороны была проделана большая работа, и в квалификации я хорошо проехал с одними из сильнейших связок на трамплинах, пусть и с небольшими недочётами на джиббинге (катание по твёрдым препятствиям вроде труб, перил, брёвен. – Прим. «Чемпионата»). Не спорю, это должно было понизить мою оценку, но не настолько сильно, чтобы не пройти в финал. Люди с похожими трюками получали 75-78 баллов, я же – 64. По моему мнению и тех, кто имеет отношение к сноуборд-индустрии, это несправедливо. Ребята сказали, что меня в каком-то смысле обокрали. Проезд правда был на высоком уровне.

Макс Пэррот, который взял золото, совершил серьёзную ошибку во время исполнения одного из трюков. Обычно за такое снижают оценку, но в его случае это не сказалось вообще. Я прихожу ко мнению, что судьи отдают предпочтение тому или иному райдеру по своим личным соображениям. Дружат они, нравится стиль или что-то ещё. В решающий момент отдадут ему два-три балла, а не другому, кто этого тоже заслуживает, но не имеет имени или не является чьим-то корешем», — сказал Хадарин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.