«Меня в каком-то смысле обокрали». Сноубордист Хадарин — о судействе ОИ

Российский сноубордист Владислав Хадарин высказал своё мнение о судействе на олимпийских соревнованиях в Пекине.
«С моей стороны была проделана большая работа, и в квалификации я хорошо проехал с одними из сильнейших связок на трамплинах, пусть и с небольшими недочётами на джиббинге (катание по твёрдым препятствиям вроде труб, перил, брёвен. – Прим. «Чемпионата»). Не спорю, это должно было понизить мою оценку, но не настолько сильно, чтобы не пройти в финал. Люди с похожими трюками получали 75-78 баллов, я же – 64. По моему мнению и тех, кто имеет отношение к сноуборд-индустрии, это несправедливо. Ребята сказали, что меня в каком-то смысле обокрали. Проезд правда был на высоком уровне.
Макс Пэррот, который взял золото, совершил серьёзную ошибку во время исполнения одного из трюков. Обычно за такое снижают оценку, но в его случае это не сказалось вообще. Я прихожу ко мнению, что судьи отдают предпочтение тому или иному райдеру по своим личным соображениям. Дружат они, нравится стиль или что-то ещё. В решающий момент отдадут ему два-три балла, а не другому, кто этого тоже заслуживает, но не имеет имени или не является чьим-то корешем», — сказал Хадарин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
13:35
-
13:33
-
13:29
-
13:29
-
13:27
-
13:25
-
13:25
-
13:24
-
13:18
-
13:17
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:08
-
13:07
-
13:07
-
13:03
-
13:03
-
12:58
-
12:58
-
12:56
-
12:54
-
12:51
-
12:49
-
12:49
-
12:44
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
12:19
-
12:10
-
12:07
-
12:04
-
12:01
-
12:00