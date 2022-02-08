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Виктор Уайлд объявил о завершении карьеры после завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине

Виктор Уайлд объявил о завершении карьеры после завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине
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Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Виктор Уайлд объявил о завершении карьеры после завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине.

«Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — приводит слова Уайлда сайт «Матч ТВ».

Сегодня, 8 февраля, Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе. Это третья олимпийская медаль в карьере 35-летнего спортсмена. На Олимпиаде 2014 года в Сочи Уайлд выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

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