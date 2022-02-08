Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо попали в один четвертьфинал спринта на Олимпиаде

Российские лыжники Сергей Устюгов, Артём Мальцев и Александр Терентьев получили соперников в четвертьфинале спринта на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Соперники Устюгова в первом четвертьфинале: Йоханнес Клебо (Норвегия), Рено Же (Франция), Оскар Свенссон (Швеция), Бен Огден (США), Антон Перссон (Швеция).

Соперники Мальцева в четвёртом четвертьфинале: Ван Цян (Китай), Лаури Вуоринен (Финляндия), Пол Голберг (Норвегия), Эрик Вальнес (Норвегия), Раймо Вигантс (Латвия).

Соперники Терентьева в пятом четвертьфинале: Ондржей Черни (Чехия), Джеймс Клинтон Скунмейкер (США), Йовиан Хедигер (Швейцария), Йони Мяки (Финляндия), Мацей Старега (Польша).

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