Ан. Резцова: Цветков лишил себя золота. Сердце кровью обливается!

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова эмоционально отреагировала на не самое удачное выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Очень обидно! Макс лишил себя золота последним выстрелом. Саша Логинов двумя промахами лишил себя медали. Сердце кровью обливается. Это просто очень грустно. Но не отчаиваемся, команда в форме. Есть гонки. Если бы Цветков попал, был бы золотым. Заволновался перед последним выстрелом. Зачем сбился с ритма? Очень хотелось попасть, но сделал паузу», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лучшим среди россиян в индивидуальной гонке стал Максим Цветков, занявший четвёртое место. У него один неточный выстрел. Александр Логинов допустил три промаха и показал 10-е время, Эдуард Латыпов (также три промаха) — 11-е.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.