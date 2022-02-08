Ан. Резцова: Цветков лишил себя золота. Сердце кровью обливается!

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова эмоционально отреагировала на не самое удачное выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде в Пекине.
«Очень обидно! Макс лишил себя золота последним выстрелом. Саша Логинов двумя промахами лишил себя медали. Сердце кровью обливается. Это просто очень грустно. Но не отчаиваемся, команда в форме. Есть гонки. Если бы Цветков попал, был бы золотым. Заволновался перед последним выстрелом. Зачем сбился с ритма? Очень хотелось попасть, но сделал паузу», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Лучшим среди россиян в индивидуальной гонке стал Максим Цветков, занявший четвёртое место. У него один неточный выстрел. Александр Логинов допустил три промаха и показал 10-е время, Эдуард Латыпов (также три промаха) — 11-е.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
13:41
-
13:35
-
13:33
-
13:29
-
13:29
-
13:27
-
13:25
-
13:25
-
13:24
-
13:18
-
13:17
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:08
-
13:07
-
13:07
-
13:03
-
13:03
-
12:58
-
12:58
-
12:56
-
12:54
-
12:51
-
12:49
-
12:49
-
12:44
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
12:19
-
12:10
-
12:07
-
12:04
-
12:01