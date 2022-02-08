Невероятные эмоции сноубордиста Вика Уайлда после бронзового финиша. Видео

Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). В решающем заезде его соперником был итальянец Роланд Фишналлер, который не финишировал. Это третья олимпийская медаль в карьере 35-летнего спортсмена.
На Олимпиаде 2014 года в Сочи Уайлд выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.
Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа». Посмотреть видео можно на сайте Telesport.
В полуфинале соревнований в Пекине Виктор Уайлд проиграл представителю Словении Тиму Мастнаку, в четвертьфинале победил представителя Кореи Сан Хо Ли, а в 1/8 финала — соотечественника Дмитрия Логинова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
15:07
-
14:59
-
14:57
-
14:51
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:40
-
14:39
-
14:33
-
14:21
-
14:12
-
14:11
-
14:07
-
14:06
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:51
-
13:45
-
13:44
-
13:44
-
13:41
-
13:35
-
13:33
-
13:29
-
13:29
-
13:27
-
13:25
-
13:25
-
13:24
-
13:18
-
13:17
-
13:17