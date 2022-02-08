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Невероятные эмоции сноубордиста Вика Уайлда после бронзового финиша. Видео

Невероятные эмоции сноубордиста Вика Уайлда после бронзового финиша. Видео
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Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). В решающем заезде его соперником был итальянец Роланд Фишналлер, который не финишировал. Это третья олимпийская медаль в карьере 35-летнего спортсмена.

На Олимпиаде 2014 года в Сочи Уайлд выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа». Посмотреть видео можно на сайте Telesport.

В полуфинале соревнований в Пекине Виктор Уайлд проиграл представителю Словении Тиму Мастнаку, в четвертьфинале победил представителя Кореи Сан Хо Ли, а в 1/8 финала — соотечественника Дмитрия Логинова.

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Вик Уайлд, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Вик Уайлд, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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