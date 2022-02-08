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Саночница Татьяна Иванова идёт на третьем месте перед финальной попыткой на ОИ

Саночница Татьяна Иванова идёт на третьем месте перед финальной попыткой на ОИ
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Российская саночница Татьяна Иванова идёт на третьем месте после третьей попытки во второй день личных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

После первой попытки дня Иванова показала общее время 2.55,827, что на 0,826 секунды хуже, чем у лидера немки Натали Гайзенбергер. У идущей на втором месте ещё одной представительницы Германии Анны Беррайтер отставание от первой строчки протокола составляет 0,33 секунды.

Финальная попытка начнётся в 16:35 мск.

Олимпийские игры – 2022. Одноместные сани. Женщины. Зачёт после 3-й попытки.
1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 2.55,051 секунды.
2. Анна Беррайтер (Германия) — отставание +0,330.
3. Татьяна Иванова (Россия) +0,826...

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Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Олимпиада 2022. Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
08 февраля 2022, вторник. 14:50 МСК
Окончено
1
Натали Гайзенбергер
Германия
2:55.051
2
Анна Беррайтер
Германия
+0.330
3
Татьяна Иванова
Россия
+0.826
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