Саночница Татьяна Иванова идёт на третьем месте перед финальной попыткой на ОИ

Российская саночница Татьяна Иванова идёт на третьем месте после третьей попытки во второй день личных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

После первой попытки дня Иванова показала общее время 2.55,827, что на 0,826 секунды хуже, чем у лидера немки Натали Гайзенбергер. У идущей на втором месте ещё одной представительницы Германии Анны Беррайтер отставание от первой строчки протокола составляет 0,33 секунды.

Финальная попытка начнётся в 16:35 мск.

Олимпийские игры – 2022. Одноместные сани. Женщины. Зачёт после 3-й попытки.

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 2.55,051 секунды.

2. Анна Беррайтер (Германия) — отставание +0,330.

3. Татьяна Иванова (Россия) +0,826...

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