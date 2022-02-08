Александр Терентьев завоевал первую олимпийскую медаль в карьере

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это первая олимпийская медаль в карьере 22-летнего спортсмена.
В финале Терентьев проиграл норвежцу Йоханнесу Клебо, завоевавшему золото, и итальянцу Федерико Пеллегрино, на счету которого серебро.
Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.
3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.
4. Йони Мяки (Финляндия) +2,12.
5. Артём Мальцев (Россия) +3,59.
6. Оскар Свенссон (Швеция) +6,17.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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- 8 февраля 2022
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