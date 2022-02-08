Вылегжанин оценил результаты спринта, в котором Терентьев завоевал бронзу

Олимпийский чемпион Максим Вылегжанин оценил итоги спринтерских гонок среди мужчин и женщин на проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх.

«Замечательный результат Терентьева! Первая Олимпийская медаль — здорово. Конечно, хотелось в финале видеть и Устюгова, чтобы смог заработать медаль. Что касается Мальцева, то он очень хорошо для себя выступил. Сейчас Артём не является чистым спринтером.

Конечно, обидно за девушек. Знают свои слабые места, будут работать над ними. Если бы они весь сезон выиграли, а сейчас что-то не пошло, то было бы критично и намного обиднее», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.