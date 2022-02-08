Крянин — о бронзе Терентьева: гордимся, что у нас есть такое подрастающее поколение

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал результат россиян в спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
22-летний Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль.
«Терентьева поздравляю с медалью. Он перспективный, все свои задачи выполнил. Да, на данный момент пока не может всех обыграть, но то, что представилась такая возможность – молодец, можно только поздравить.
Обидно за Сергея Устюгова, что не решил проблему с выходом в финал. Я думаю, что в финале он бы смотрелся совершенно по-другому. Может быть, это неудача. У него реально были шансы побороться за золото.
Насчёт девчонок тоже обидно, что не смогли пройти лаки-лузерами. Ну и надо было по дистанции на второе место решать. У Ступак и Непряевой были шансы показать хороший результат в финале.
Есть медаль у ребят – это здорово. Мы гордимся, что у нас есть такое подрастающее поколение», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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- 8 февраля 2022
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