Бессмертных — о бронзе Терентьева: у России появился настоящий спринтер в команде

Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных отреагировал на успешное выступление Александра Терентьева в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Россиянин завоевал бронзу.
«По сезону Терентьев показал, что может бороться за подиум в спринте. Все надеялись, что и на Олимпиаде Александр сможет показать свой максимум, особенно после того, как лихо он обежал Клебо на первом Кубке мира. Все очень воодушевились, потому что вот он: у России в команде появился настоящий спринтер. Терентьев доказал, что на данный момент он лучший спринтер в России и один из лучших в мире. Александр хорош не только классикой, но и коньком. Поздравляю Александра и всю команду!» — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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- 8 февраля 2022
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