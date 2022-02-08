Бессмертных — об Устюгове: спринт был реальным шансом на олимпийскую медаль за восемь лет

Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных оценил выступление Сергея Устюгова в спринте на Олимпиаде в Пекине. Он не сумел выйти в финал и после соревнований заявил, что задумывается о завершении карьеры.



«Понимаю Сергея Устюгова, ему сейчас тяжело. В этом году мы тренировались вместе с ним — было понятно, что он настраивается на эту конкретную гонку. Сергей знал, что за последние восемь лет этот спринт был реальным шансом на олимпийскую медаль. Сегодня, к сожалению, не получилось. Очень жаль.



Как бы это банально ни звучало, но жизнь продолжается. Надеюсь, у Устюгова всё получится. Не знаю его мыслей, о чём он сейчас думает, но Сергей очень эмоциональный человек. Хочется, чтобы он со всем справился. Устюгова сейчас лучше просто не трогать, пусть он побудет один, подумает и что-то расставит у себя в голове. Нет смысла что-то ему говорить, подбадривать: «Серёга, соберись, да всё нормально». Он сам всё знает. Сергей сделает по-своему, кто бы ему что ни говорил», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



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