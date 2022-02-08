Сборная Италии выиграла золото Олимпиады в турнире по кёрлингу в миксте

Сборная Италии в составе Стефанни Константини и Амоса Мозанера выиграла золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в соревнованиях по кёрлингу в миксте. В финале они победили представителей Норвегии Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена со счётом 8:5 (0:2, 2:0, 1:0, 3:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0).
Ранее сборная Швеции в составе Альмиды де Валь и Оскара Эрикссона завоевала бронзу, победив Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта из Великобритании со счётом 9:3 (0:1, 4:0, 3:0, 1:0, 1:0, 0:2).
Сборная России в миксте на Олимпиаде не выступала.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Олимпийские игры — 2022 завершатся 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
18:15
-
18:09
-
18:02
-
18:00
-
17:49
-
17:45
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:14
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:37
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:27
-
16:27
-
16:26
-
16:24
-
16:22