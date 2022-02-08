Сборная Италии выиграла золото Олимпиады в турнире по кёрлингу в миксте

Сборная Италии в составе Стефанни Константини и Амоса Мозанера выиграла золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в соревнованиях по кёрлингу в миксте. В финале они победили представителей Норвегии Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена со счётом 8:5 (0:2, 2:0, 1:0, 3:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0).

Ранее сборная Швеции в составе Альмиды де Валь и Оскара Эрикссона завоевала бронзу, победив Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта из Великобритании со счётом 9:3 (0:1, 4:0, 3:0, 1:0, 1:0, 0:2).

Сборная России в миксте на Олимпиаде не выступала.



Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Олимпийские игры — 2022 завершатся 20 февраля.



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