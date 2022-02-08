Морилов: бронза Терентьева в компании с Клебо и Пеллегрино — очень сильный результат

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Николай Морилов высоко оценил завоевание Александром Терентьевым бронзовой медали в индивидуальном спринте на проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх.

«У Терентьева очень хорошо складывался этот сезон, поэтому для меня было ожидаемо хорошее выступление в его исполнении. Не зря я ждал хорошего выступления! Бронза — это отличный и сильный результат в такой компании, где впереди только Клебо и Пеллегрино. Поздравляю Александра и весь тренерский штаб. Терентьев молод: у него сейчас очень хороший и подходящий возраст, чтобы заявить о себе и показывать самые лучшие результаты. Здорово, что сегодня всё сложилось удачно.

У Сергея Устюгова были медали на чемпионатах и Кубках мира, он хорошо себя чувствовал и выступал. Не скажу, что он потерял эти восемь лет. Сегодня Сергей явно рассчитывал на большее, но остановился на полуфинальной стадии, хотя готов очень неплохо. Уверен, если бы Устюгов попал в другой полуфинал, то мог бы побороться в финале. В первом полуфинале с Клебо было очень тяжело пробраться дальше», — сказал Морилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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